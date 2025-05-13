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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Гребешковой

Российский лидер подчеркнул, что память об актрисе навеки останется в сердцах родных, близких, друзей и почитателей ее таланта.
Виктория Бокий 2025-05-13 11:22:00
© Фото: Yulia Kapishnikova, Russian Look, Globallookpress

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким заслуженной артистки России Нины Гребешковой в связи с ее кончиной. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил талант и обаяние актрисы, ее яркий творческий путь и роли в кино, которые вошли в историю советского кинематографа.

«Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой, которую любили многие поколения зрителей. Ее большой творческий путь был наполнен яркими, запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа», - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что память об актрисе навсегда сохранится в сердцах не только родных, близких и друзей, но и всех почитателей «ее щедрого дарования».

Напомним, что о смерти Нины Гребешковой стало известно вчера вечером. Актриса умерла на 95-м году жизни.

В разговоре со «Звездой» народная артистка РСФСР Лариса Лужина вспомнила Нину Гребешкову как светлого и доброго человека. Также она призналась, что всегда восхищалась их браком с режиссером Леонидом Гайдаем.

#актриса #Владимир Путин #Телеграмма #соболезнования #Нина Гребешкова
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