Умерла вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова

Вдова знаменитого режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова скончалась в возрасте 94 лет. Об этом на своем сайте сообщил Союз кинематографистов РФ.

«10 мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930-2025)», - говорится в сообщении.

Творческая биография артистки чрезвычайно разнообразна. На счету Гребешковой около 130 ролей. Часто Гайдай снимал ее в своих, ставших позже культовыми кинокомедиях.

Зрителю Нина Гребешкова особо полюбилась после фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», где она сыграла врача психиатрической больницы, и «Бриллиантовая рука», где Гребешкова выступила в роли супруги главного героя в исполнении Юрия Никулина.

Также Гребешкову можно увидеть в кинолентах «Спортлото-82», «12 стульев», «Не может быть!» и многих других.

Своего супруга Нина Гребешкова пережила на 32 года. О дате и месте прощания с заслуженной артисткой РФ будет сообщено позже.