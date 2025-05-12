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Умерла вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова

За годы творческой деятельности Нина Гребешкова успела сняться в 130 кинолентах, многие из которых стали культовыми.
Ян Брацкий 2025-05-12 17:41:59
© Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Global Look Press

Вдова знаменитого режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова скончалась в возрасте 94 лет. Об этом на своем сайте сообщил Союз кинематографистов РФ.

«10 мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930-2025)», - говорится в сообщении.

Творческая биография артистки чрезвычайно разнообразна. На счету Гребешковой около 130 ролей. Часто Гайдай снимал ее в своих, ставших позже культовыми кинокомедиях.

Зрителю Нина Гребешкова особо полюбилась после фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», где она сыграла врача психиатрической больницы, и «Бриллиантовая рука», где Гребешкова выступила в роли супруги главного героя в исполнении Юрия Никулина.

Также Гребешкову можно увидеть в кинолентах «Спортлото-82», «12 стульев», «Не может быть!» и многих других.

Своего супруга Нина Гребешкова пережила на 32 года. О дате и месте прощания с заслуженной артисткой РФ будет сообщено позже.

#актриса #Леонид Гайдай #Трагедия #Нина Гребешкова #Союз кинематографистов РФ
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