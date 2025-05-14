Песков оценил, может ли Путин огласить состав делегации в заявлении для СМИ

Президент России Владимир Путин вряд ли озвучит состав российской делегации на завтрашней встрече с представителями Украины в Стамбуле в ходе предстоящей сегодня пресс-конференции, сообщил «Звезде» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Речь идет о заявлении президента для СМИ по итогам встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

«Как президент решит, так это и произойдет», - сказал Песков, отвечая на вопрос нашего корреспондента Натальи Жадько.

Представитель Кремля напомнил, что сейчас речь идет о двусторонних российско-малайзийских отношениях. Выступление президента перед СМИ ожидается с минуты на минуту.

Напомним, ранее российский лидер принял в Кремле малайзийского премьера. Политики обсудили торгово-экономические отношения, туризм и двустороннее партнерство между странами.