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Песков оценил, может ли Путин огласить состав делегации в заявлении для СМИ

Пресс-секретарь президента выразил сомнение, что это произойдет сегодня в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Малайзии.
Лиза Губина 2025-05-14 16:07:09
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин вряд ли озвучит состав российской делегации на завтрашней встрече с представителями Украины в Стамбуле в ходе предстоящей сегодня пресс-конференции, сообщил «Звезде» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Речь идет о заявлении президента для СМИ по итогам встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

«Как президент решит, так это и произойдет», - сказал Песков, отвечая на вопрос нашего корреспондента Натальи Жадько.

Представитель Кремля напомнил, что сейчас речь идет о двусторонних российско-малайзийских отношениях. Выступление президента перед СМИ ожидается с минуты на минуту.

Напомним, ранее российский лидер принял в Кремле малайзийского премьера. Политики обсудили торгово-экономические отношения, туризм и двустороннее партнерство между странами.

#Россия #Украина #Владимир Путин #стамбул #Дмитрий Песков #наш эксклюзив #делегация рф
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