Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером России

Президент России Владимир Путин подчеркнул устойчивые торгово-экономические отношения между нашей страной и Малайзией, но призвал в дальнейшем увеличить товарооборот на фоне некоторого снижения в прошлом году.

Об этом российский лидер заявил в ходе переговоров в Кремле с малайзийским премьер-министром Анваром Ибрагимом.

«Межправительственная комиссия должна будет уделить этому внимание, поискать причины и сделать все, чтобы выйти на положительный тренд развития», - сказал Владимир Путин.

Президент также назвал Малайзию надежным и значимым партнером России и обратил внимание на рост интереса россиян к этой азиатской стране. Он поблагодарил власти за обеспечение комфорта и безопасности наших туристов.

Напомним, Анвар Ибрагим прибыл в Россию накануне с официальным визитом, он продлится до 16 мая.