В Госдуме объяснили, кого не коснется запрет на содержание опасных питомцев

Владельцы экзотических животных, которые купили своих питомцев до вступления в силу новых ограничений, могут не бояться штрафов, так как они приобрели их до вступления нового закона в силу.

Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Но важно, чтобы документы на питомцев были в порядке, а сами они содержались в надлежащих условиях, уточнил депутат.

«Закон обратной силы не имеет. Если человек завел животное до того, как закон вступил в силу, то на него эта норма не распространяется. Это называется периодом дожития животного и не считается нарушением закона. Другое дело, что у него должны быть документы на животное, что оно было приобретено такого-то числа, месяца и года на законных основаниях, оно не является редким или краснокнижным», - объяснил Бурматов.

Однако это не значит, что владелец редкой змеи, ядовитого паука или ящерицы может игнорировать риски их содержания. В отдельных случаях может наступить даже уголовная ответственность, если домашний питомец сбежит и «натворит дел».

«Если вы содержите животных из перечня и вдруг произойдет инцидент с нападением, такое часто бывает, если будут пострадавшие, то может грозить уголовное преследование. Это может считаться причинением смерти по неосторожности, если такие последствия наступят. Если у вас появилось такое животное до вступления закона в силу, то подумайте, может, лучше всего передать его в специализированное учреждение. Там ему обеспечат правильное содержание, чтобы животное и люди не пострадали», - добавил Владимир Бурматов.

Напомним, накануне председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень животных, которых запрещено держать дома. В список попала 121 разновидность. Россиянам нельзя держать некоторых ядовитых змей, ящериц и черепах. Под запретом крокодилы, крупные млекопитающие, приматы, дикобразы, слоны, носороги, волки, медведи, совы, акулы и пауки. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте опубликования правовых актов.

За нарушение закона предусмотрена финансовая и уголовная ответственность. За содержание запрещенных животных гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а если данный вид находится в Красной книге, то будет привлечение к уголовной ответственности.