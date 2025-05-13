Кабмин переутвердил перечень запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением переутвердил перечень животных, которых запрещено содержать в доме. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в список запрещенных к содержанию попала 121 разновидность. Россиянам нельзя содержать некоторые виды змей, таких как кобры, мамбы, тайпаны и питоны, ящериц (ядозуба и комодского варана) и черепах. Например, каймановую черепаху запрещено держать в квартире, если размер ее панциря превышает 30 см. Также под ограничения попали абсолютно все крокодилы.

Следующий класс запрещенных к содержанию животных - млекопитающие. В перечне указываются большие кошки (лев, ягуар, тигр), гиены, слоны, носороги, приматы и дикобразы. Также под запретом на содержание в квартирных условиях волки, лисы и медведи.

Под эти же ограничения попали и некоторые водные животные - тюлени, моржи, ламантины и китообразные, а также рыбы-скаты, мурены, электрические угри и акулы. Отдельно отмечены и морские окуни размером более 1,5 метра.

В перечне кабмина есть и птицы - страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, совы и журавли. Еще запрещено содержать ядовитых пауков, таких как черная вдова, и скорпионов, а также земноводных (некоторые виды древесных лягушек).

Отмечается, что запрет на содержание перечисленных выше животных не распространяется на отдельные случаи, в том числе на работу зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов.

Напомним, что такой же перечень был утвержден в 2019 году. Сейчас он обновлен в соответствии с актуальной версией закона об обращении с животными. Новое распоряжение кабмина вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать в течение шести лет.