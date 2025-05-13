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Россиян предупредили о штрафах за содержание запрещенных питомцев

За нарушение нового распоряжения правительства может грозить штраф до 1 млн рублей или лишение свободы.
Виктория Бокий 2025-05-13 12:35:17
© Фото: Maria Breuer, imagebroker.com, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Обновление перечня запрещенных к содержанию животных - это очень важно, вовремя и нужно. Было достаточно случаев, когда люди заводили в своих квартирах экзотических или диких животных, таких как тигры, медведи или вовсе ядовитые змеи. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал юрист Артем Давыдовский.

«Все мы прекрасно знаем случаи, когда дома кто-то медведя завел, кто-то еще какую-то диковинную зверушку. Наконец-то принят перечень новый, который запрещает содержать диких животных дома», - сказал собеседник телеканала.

По его мнению, новое распоряжение решит сразу три проблемы. Во-первых, предотвратит антисанитарию, в которой зачастую содержат диких зверей в квартирах. Во-вторых, избавит самих животных от мучений, из-за которых они зачастую и гибнут. В-третьих, снизит риски для жильцов, проживающих рядом с людьми, которые содержат экзотических питомцев.

Кроме того, эксперт напомнил и о санкциях, которые будут вводиться за нарушение данного распоряжения. Так, согласно статье 8.52 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за содержание запрещенных животных гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей. А если данный вид находится в Красной книге, то будет привлечение к уголовной ответственности по статье 258.1 Уголовного кодекса РФ. Также за нарушение данной статьи предусмотрен штраф до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до четырех лет.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин переутвердил перечень животных, которых запрещено содержать в доме. В этот список попала 121 разновидность, включая различных млекопитающих, пресмыкающихся, птиц, морских обитателей, насекомых и других.

#Животные #нарушение #наш эксклюзив #штрафы #Юрист
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