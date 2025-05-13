Кремль объявит состав делегации РФ в Стамбуле, когда Путин посчитает нужным

Кремль объявит о том, кто будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле, когда Владимир Путин посчитает нужным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента.

«Как только президент посчитает это нужным, мы объявим», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.

Российская сторона в настоящий момент продолжает подготовку к переговорному процессу, добавил представитель Кремля.

Напомним, ночью в минувшее воскресенье, 11 мая, российский лидер выступил с предложением возобновить прямые переговоры без предварительных условий с той же точки, где они начались, - в Стамбуле.

Путин предложил Киеву организовать переговорный процесс 15 мая. Он подчеркнул, что РФ настроена серьезно, важно устранить первопричины этого конфликта. Он также добавил: не исключено, что в ходе переговоров с Украиной удастся выйти на прекращение огня.