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Врач порекомендовал пройти антибактериальную терапию при укусе клеща

Сергей Вознесенский отметил, что в России распространены два вида заболеваний, которые передаются клещом, - болезнь Лайма, или боррелиоз, и клещевой вирусный энцефалит.
Гоар Хачатурян 2025-05-14 10:40:27
© Фото: IMAGO, R. Rebmann, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

От клещевого боррелиоза на данный момент не существует вакцины, однако есть способы профилактики данного заболевания. Что касается клещевого вирусного энцефалита, то здесь все намного проще - достаточно сделать прививку, протекающую в три этапа, чтобы защититься от вируса. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Сергей Вознесенский.

«По поводу клещевого боррелиоза, или болезни Лайма, - вакцины на сегодняшний момент нет, поэтому профилактика здесь неспецифическая: нормальная одежда при посещении лесопарковой зоны и обработка открытых частей кожи различными препаратами, которые действуют на кровососущих насекомых, то есть дезинфектанты», - сказал врач.

Он отметил, что при обнаружении возбудителя клещевого боррелиоза рекомендуется профилактическая антибактериальная терапия. В случае если экспертиза выявит наличие вируса клещевого энцефалита, то человеку вводится специфический иммуноглобулин. Данные по местам, добавил биолог, где проводится введение этого препарата, есть в открытых источниках.

«И если вдруг кто-то на себе или на своем родственнике увидел клеща, то здесь алгоритм должен быть следующий: клещ должен быть извлечен живым - если человек сам не может этого сделать, то можно обратиться в ближайший травмпункт - и потом этот клещ должен быть отправлен в лабораторию, где можно обследовать его на этих двух возбудителей», - порекомендовал специалист.

Предупредить клещевой вирусный энцефалит может вакцинация. Она предполагает три дозы: первые две - с интервалом в один месяц, третья доза - через год. Но после двух инъекций вакцины, сказал Вознесенский, человек уже имеет довольно высокую степень защиты.

Ранее биолог и эпидемиолог Людмила Карань рассказала «Звезде», что после каждой обработки лесных и парковых зон от кровососущих проводится проверка. При обнаружении на поверхности травы клещей обработку повторяют. В Роспотребнадзоре были указаны случаи присасывания клещей в парках «Сокольники», «Лосиный остров», «Измайлово», «Кусково» и «Серебряный Бор».

#профилактика #вакцинация #наш эксклюзив #Клещи #клещевой энцефалит #клещевой боррелиоз
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