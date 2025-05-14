Врач порекомендовал пройти антибактериальную терапию при укусе клеща

От клещевого боррелиоза на данный момент не существует вакцины, однако есть способы профилактики данного заболевания. Что касается клещевого вирусного энцефалита, то здесь все намного проще - достаточно сделать прививку, протекающую в три этапа, чтобы защититься от вируса. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Сергей Вознесенский.

«По поводу клещевого боррелиоза, или болезни Лайма, - вакцины на сегодняшний момент нет, поэтому профилактика здесь неспецифическая: нормальная одежда при посещении лесопарковой зоны и обработка открытых частей кожи различными препаратами, которые действуют на кровососущих насекомых, то есть дезинфектанты», - сказал врач.

Он отметил, что при обнаружении возбудителя клещевого боррелиоза рекомендуется профилактическая антибактериальная терапия. В случае если экспертиза выявит наличие вируса клещевого энцефалита, то человеку вводится специфический иммуноглобулин. Данные по местам, добавил биолог, где проводится введение этого препарата, есть в открытых источниках.

«И если вдруг кто-то на себе или на своем родственнике увидел клеща, то здесь алгоритм должен быть следующий: клещ должен быть извлечен живым - если человек сам не может этого сделать, то можно обратиться в ближайший травмпункт - и потом этот клещ должен быть отправлен в лабораторию, где можно обследовать его на этих двух возбудителей», - порекомендовал специалист.

Предупредить клещевой вирусный энцефалит может вакцинация. Она предполагает три дозы: первые две - с интервалом в один месяц, третья доза - через год. Но после двух инъекций вакцины, сказал Вознесенский, человек уже имеет довольно высокую степень защиты.

Ранее биолог и эпидемиолог Людмила Карань рассказала «Звезде», что после каждой обработки лесных и парковых зон от кровососущих проводится проверка. При обнаружении на поверхности травы клещей обработку повторяют. В Роспотребнадзоре были указаны случаи присасывания клещей в парках «Сокольники», «Лосиный остров», «Измайлово», «Кусково» и «Серебряный Бор».