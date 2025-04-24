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Роспотребнадзор назвал парки Москвы, в которых выявлены случаи нападения клещей

Резкое потепление в столице заставило активизироваться паразитов.
Константин Денисов 2025-04-24 21:49:23
© Фото: Elena Mayorova Global Look Press

В Роспотребнадзоре назвали парки Москвы, в которых фиксировались случаи присасывания клещей. Со списком этих мест можно ознакомиться в телеграм-канале ведомства.

«В Москве случаи присасывания клещей регистрировались при посещении парков Сокольники, Лосиный остров, Измайлово, Кусково и Серебряный бор», – говорится в сообщении.

Специалисты напомнили о том, что в большинстве своём москвичи обращаются к врачам с укусами клещей после выезда за город, так как столица не является эндемичным местом.

В то же время, в ведомстве рассказали, как уберечь себя от нападения паразитов в московских парках: гулять только по выделенным дорожкам, носить закрытую одежду и обрабатывать открытые участки тела репллентами.

Кроме того, по словам экспертов, лучшей защитой от инфекций, которые распространяют клещи, является вакцинация.

#Москва #парки #Клещи
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