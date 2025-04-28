Биолог рассказала, можно ли доверять обработке парков от клещей

Не все парки, которые посещают люди, обрабатываются от клещей, так как в них находятся природоохранные объекты - некоторые виды животных и насекомых, которые относятся к краснокнижным. Такие парки обрабатывать сложнее, а значит, и риск встретиться с клещами там выше, рассказала «Звезде» биолог, эпидемиолог Людмила Карань.

Но и сама обработка столичных парков от клещей - это не стопроцентная гарантия того, что клещ не присосется.

«Все препараты, которые применяются - они поверхностного действия. Клещ должен из почвы вылезти на поверхность, на него это вещество должно попасть. Если клещ глубоко ушел в подстилку, то он может остаться жив», - объяснила Карань.

По словам эксперта, после каждой обработки парка от кровососущих проводится проверка, и если на поверхности травы они обнаруживаются, то обработку проводят еще раз.

«Риск встретить клеща после обработки снижается. Но также человек о себе должен позаботиться сам - носить светлую одежду, чтобы увидеть клеща, не лежать на траве, осматривать себя», - добавила Карань.

Ранее в Роспотребнадзоре указали, что случаи присасывания клещей фиксировались в парках «Сокольники», «Лосиный остров», «Измайлово», «Кусково» и «Серебряный Бор». В ведомстве посоветовали горожанам гулять только по выделенным дорожкам, носить закрытую одежду и обрабатывать открытые участки тела репеллентами. Лучшей защитой от инфекций, которые распространяют клещи, является вакцинация, утверждают специалисты.