Уиткофф: без одобрения Путина не будет мирного соглашения по Украине

Мирного соглашения по Украине не может быть без одобрения российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил специальный посланник американского президента Стив Уиткофф.

«Сделки не будет без одобрения президента Путина. Он лидер России. Поэтому я не понимаю логику не разговаривать с ним», - сказал он в интервью порталу Breitbart News.

Стив Уиткофф добавил, что Москва хочет мирного урегулирования конфликта. По его словам, задача США - собрать противостоящие стороны в «одной комнате».

«И показать им, что альтернативы мирному урегулированию плохи для всех», - подчеркнул политик.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. На инициативу положительно отреагировали в Организации Объединенных Наций и различные мировые лидеры, в том числе Дональд Трамп. Он и вовсе заявил, что Киев должен немедленно согласиться на диалог в Турции.