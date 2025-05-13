В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Бурятии из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Об этом сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.

«Решением республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории лесов республики с 13 мая введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения, доступ в лес закрыт», - заявило агентство.

По их данным, после начала пожароопасного сезона в Бурятии уже зарегистрировали 174 лесных пожара. Известно, что из-за неосторожного обращения с огнем произошло более 90% всех возгораний. Кроме этого, известно, что действующие на данный момент очаги возникли по вине человека.

Агентство также призвало граждан соблюдать ограничения и напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности следует административная или уголовная ответственность.

По данным на утро вторника в Бурятии действуют 22 лесных пожара, общая площадь которых составляет 53,2 тысячи гектаров. На тушении уже работают 533 человека и задействованы 102 единицы лесопожарной техники.

В прошлом месяце в республике за сутки потушили семь лесных пожаров. Однако еще шесть пожаров продолжали действовать, площадь которых достигала 2 303 гектара.