Семь лесных пожаров потушили в Бурятии за сутки

В Бурятии за сутки произошли семь лесных пожаров, все они уже потушены. Об этом сообщило агентство лесного хозяйства республики.

«За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено одно возгорание в Кяхтинском районе. Ликвидировано семь очагов: в Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах», - цитирует ведомство РИА Новости.

По актуальным на утро понедельника данным, еще шесть пожаров продолжают действовать на территории республики. Их общая площадь составляет 2 303 гектара, два из них локализованы.

Пожары спровоцировали сухие грозы, переход огня с других категорий земель и неосторожное обращение с огнем. В тушении задействованы 240 специалистов и 52 единицы техники.