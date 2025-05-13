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Суд Парижа огласит приговор Депардье по делу о домогательствах

Более 20 женщин выступили с обвинениями против актера, включая обвинения в приставаниях, домогательствах и изнасиловании, но только два дела уложились в срок исковой давности во Франции и дошли до суда.
Ирина Егорова 2025-05-13 03:33:55
© Фото: IMAGOAlexis Sciard, Global Look Press

Парижский суд 13 мая огласит приговор актеру Жерару Депардье по делу о сексуальных домогательствах, сообщает NPR.

Суд рассмотрел жалобы двух женщин - 54-летняя кинодекоратор заявила о «сексуальном насилии», «сексуальных домогательствах» и «сексистских оскорблениях». По ее словам, 75-летний актер схватил ее в коридоре, прижал между ног и сделал неприличные комментарии.

Второй заявитель - 34-летняя ассистентка режиссера утверждает, что 76-летняя легенда французского кино домогался до нее в 2014 году, когда ей было 24 года.

«Если будет вынесен обвинительный приговор, это станет победой не только для женщин в суде, но и для всех остальных, кого заставило молчать время», — заявила адвокат одного из истцов  Карин Дюррье-Дибольт.

Также она добавила, что в домогательствах  Депардье обвиняет более 20 женщин.

Французская прокуратура запросила для Депардье 18 месяцев условного срока, а также штраф в размере 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей). Кроме того, прокурор потребовал обязать артиста пройти принудительное психологическое лечение и внести его в реестр лиц, которые совершили сексуальные преступления.

Депардье категорически отрицает выдвинутые в его адрес обвинения. Он заявлял, что «никогда не оскорблял женщину», но признавал, что у него «провокативный, чрезмерный, иногда грубый» характер. Депардье за свою карьеру снялся в 200 кинокартинах. Среди его работ наиболее известны ленты «Сирано де Бержерак», «Астерикс и Обеликс против Цезаря», «Жан де Флоретт» и другие.

#Франция #Париж #суд #Приговор #домогательства #Жерар Депардье #сексуальное насилие
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