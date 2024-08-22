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Прокуратура Парижа потребовала начать процесс против Депардье

С обвинением в сексуальных домогательствах со стороны Депардье в суд обратилась одна из актрис.
Ян Брацкий 2024-08-22 18:21:49
© Фото: IMAGO Frederic Kern www.imago-images.de Global Look Press

Французского актера Жерара Депардье могут судить по статье за изнасилование. Соответствующий запрос направила прокуратура Парижа, сообщает телеканал BFMTV.

«Следственный судья должен принять решение относительно допустимости начала преследования Депардье в трибунале», - сообщил источник телеканала.

Инициировала начало расследования 28-летняя актриса, которая заявила, что дважды подвергалась сексуальному насилию со стороны знаменитого артиста в 2018 году.

Неприятности преследуют Депардье не первый год. Впрочем, не все верят в его виновность. Ранее 50 деятелей культуры Франции, среди которых множество коллег Депардье по цеху, публично вступились за него. Среди них Пьер Ришар, Венсан Перес, Карла Бруни и Кароль Буке. Обвинения Жерара Депардье они назвали линчеванием и потоком ненависти.

Депардье за свою карьеру снялся в 200 кинокартинах. Среди его работ наиболее известны ленты «Сирано де Бержерак», «Астерикс и Обеликс против Цезаря», «Жан де Флоретт» и другие. Актер является обладателем множества премий и наград.

#Франция #Париж #актер #суд #Прокуратура #Жерар Депардье
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