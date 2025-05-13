Al Masirah: хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Йеменские хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает телеканал Al Masirah.

Удар наносился гиперзвуковой баллистической ракетой из Йемена.

«Авиасообщения в аэропорту Бен-Гурион приостановлены», — говорится в сообщении.

Аэропорт пришлось закрыть на время атак. О пострадавших официальной информации нет.

Это уже не первая атака хуситов по воздушной авиагавани. Ранее в результате очередной атаки йеменского движения «Ансар-Аллах» пострадали восемь человек. В ответ Израиль атаковал цементный завод и порт в Йемене. Также йеменские хуситы атакуют израильские суда в Красном море из-за ситуации в Газе.