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Al Masirah: хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Авиагавань пришлось временно закрыть - взлет и посадка рейсов приостановлены.
Ирина Егорова 2025-05-13 23:40:49
© Фото: IMAGOAchille Abboud, Global Look Press

Йеменские хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает телеканал Al Masirah.

Удар наносился гиперзвуковой баллистической ракетой из Йемена.

«Авиасообщения в аэропорту Бен-Гурион приостановлены», — говорится в сообщении.

Аэропорт пришлось закрыть на время атак. О пострадавших официальной информации нет.

Это уже не первая атака хуситов по воздушной авиагавани. Ранее в результате очередной атаки йеменского движения «Ансар-Аллах» пострадали восемь человек. В ответ Израиль атаковал цементный завод и порт в Йемене. Также йеменские хуситы атакуют израильские суда в Красном море из-за ситуации в Газе.

 

#ракета #Аэропорт #Израиль #Йемен #Хуситы #бен-гурион
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