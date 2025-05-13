В Москве простились с режиссером программы «Время» Калерией Кисловой

В Москве простились с легендой отечественного телевидения Калерией Кисловой. Почти 30 лет она была главным режиссером программы «Время». Руководила съемками Олимпиады-80, отвечала за первый телемост между СССР и США, записывала обращения лидеров государств. К каждому проекту Калерия Венедиктовна подходила с душой и учила этому своих учеников.

Прощание состоялось в кругу друзей, коллег, близких, всех, кто ее знал и любил. О ней сегодня говорили несколько часов. Профессионал, учитель и друг - для каждого она была особенной, «своей». Всегда за кадром, но это ее глазами зрители видели все самые важные и знаковые события советской и российской эпох.

«Жизнь ее была нелегкой, но по настоящему интересной. Для тех, кто работает на телевидении - это один из главных мотивов. Калерия Венедиктовна, спасибо что вы были с нами. Покойтесь с миром», - сказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Ей было 99 лет, из них 64 года на телевидении - большая часть жизни. Это была не просто работа - Калерия Венедиктовна называла ее романом и не боялась ни его штормов, ни вызовов.

Она научила многих начинать все с чистого листа и ни о чем не сожалеть. Окончила ГИТИС, служила несколько лет в театре, после стала режиссером на телевидении. Оставив сцену отправилась в студию новостей в Новосибирске. Позже переехала в столицу, устроилась в Молодежную редакцию ЦТ.

«Он меня привел в аппаратную, в режиссерскую. Естественно, я вошла, там было темно и я как завороженная сидела и смотрела на эти самые мониторы. Это был просто космос какой-то», - призналась в одном из своих интервью Калерия Кислова.

Она сразу поняла, что останется здесь надолго. Дальше был стремительный взлет: именно Кислова вела трансляцию исторической встречи Юрия Гагарина в Москве после полета в космос, через год ей доверили Парад Победы.

«Она никогда не выпячивала свою роль и была очень-очень скромным человеком. Она была человеком уникальных способностей, обладала памятью в мельчайших деталях. Говорила: "Вот помнишь там 19-го июля 1995 года"... Ну это правда», - рассказал замгендиректора Первого канала Кирилл Клейменов.

В каждое событие она привносила что-то новое, искала оригинальные ракурсы, интересные планы. В 1974 году Калерия Кислова пришла в программу «Время». Особое место в ее жизни занимала работа с первыми лицами государства, она фактически стала личным режиссером Леонида Брежнева. После он с любовью называл ее «наша мисс телевидение».

«Она вообще не реагировала на должности, на звания. Это тоже большое умение. Она могла подойти, поправить лацкан пиджака у какого-то великого человека, улыбнуться и это было как-то по-дружески», - объяснила телеведущая и журналист Арина Шарапова.

Многие называли ее «своим учителем».

«Ну вот чего стоит хотя бы та история, когда Брежневу стало плохо. Они были в Баку, когда именно распоряжением Калерии Венедиктовны был отправлен кортеж в город, который проехал, потому что весь город ждал Брежнева. Это было единственно верное решение», - рассказал обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов.

Кто-то делал с ней первые шаги в профессии, первые сюжеты, первые прямые включения. Многие на нее равнялись.

«У меня было прямое включение, то что зритель не слышит - у меня в ухе, там режиссер сидит. Это был голос Калерии Венедиктовны и я там, честно говоря, по струнке стоял. Она же там еще грозным голосом говорила: "Мотор, говори, не говори"», - вспомнил корреспондент Антон Верницкий.

Во время подготовки к Олимпиаде-80 Калерия Венедиктовна сутками трудилась в редакции. Именно ей поручили провести трансляцию церемонии закрытия Игр. О том, что Мишка должен взлететь в небо знали единицы. Главный секрет, который тронул сердца миллионов. Слез не сдержала и Калерия Кислова.

«Она создала эстетику телевидения - эстетику показа человека. Она учила людей держаться в кадре, общаться со зрителями через стекло и была при этом всегда жизнеутверждающа, приветлива, содержательна. Калерия, конечно, во мне продолжает жить», - сказал телеведущий Дмитрий Киселев.

Ее имя на века у подножия Останкинской башни, рядом с легендами радио и телевидения Юрием Левитаном, Игорем Кирилловым, Эльдаром Рязановым. Памятный знак в «Галерее Звезд» открыли в прошлом году.

Все самое важное всегда было под ее и только ее контролем - демонстрации Первого мая, военные парады, показ знаменитого телемоста в 80-х между СССР и США - символ новой эры в международных отношениях. За пультом, конечно же, была Калерия Венедиктовна. Близкие ласково называли ее Лорой, но чаще Лерой. Некоторым коллегам она запрещала обращаться к себе по имени и отчеству.

«Мы дружили, мы были на "ты". В телефоне она была у меня записана - Лера. Она была абсолютно современным человеком, очень живым и очень ярким. Она никогда не теряла своей сути и отношения к жизни», - отметил режиссер программы «Время» Михаил Куницын.

Всегда в прямых эфирах, всегда держала руку на пульсе. Она умела принимать решения за доли секунды. И никогда, казалось бы, в себе не сомневалась. Даже в самые напряженные минуты она, рассказывают коллеги, сохраняла спокойствие, даже когда вокруг царил хаос. До последней минуты она «горела» профессией. И даже накануне своего ухода Калерия Венедиктовна попросила включить ей трансляцию Парада Победы.

Калерию Кислову похоронили на алее Троекуровского кладбища. С ее уходом завершилась целая эпоха отечественного телевидения, но ее школа, ее дух и стиль навсегда останутся с нами.