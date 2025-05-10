Режиссер телевидения Калерия Кислова умерла в возрасте 99 лет

Режиссер советского и российского телевидения Калерия Кислова скончалась в возрасте 99 лет. Об этом «Звезде» сообщила дирекция информационных программ Первого канала.

Калерия Кислова была главным режиссером информационной программы «Время» с 1977 по 2006 год. В 1977 году она стала лауреатом Государственной премии СССР, а в 1985 была признана заслуженным деятелем искусств РСФСР. Она работала за кадром больше полувека и именно ее глазами зрители видели многие важные для страны события: Олимпиаду 1980 года, первый телемост между СССР и США, а также различные парады и демонстрации.

В 2024 году в «Галерее звезд» у подножия Останкинской телебашни открыли почетный знак с именем Кисловой. Также в галерее зажглись звезды актеров Ильи Олейникова и и Юрия Стоянова.