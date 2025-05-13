Журналист Самолетов вспомнил, как Кислова находила выход из сложных ситуаций

Режиссер Калерия Кислова была человеком, который мог найти выход из любой ситуации, даже из безвыходной. Об этом рассказал тележурналист и обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов.

«Ну вот чего стоит хотя бы та история, когда Брежневу стало плохо. Они были в Баку. Именно по распоряжению Калерии Венедиктовны отправили кортеж в город, который проехал, потому что весь город ждал Брежнева. Это было единственное верное решение», - вспоминает журналист.

Он рассказал, что учился на эфирах Калерии Кисловой с Олимпиады и телемоста с Владимиром Познером. Режиссер советского и российского телевидения была главным примером для тогда еще маленького мальчика. Он отметил, что она запрещала ему называть ее по имени-отчеству, поэтому Самолетов с детства говорит просто «Лера Кислова».

«Когда ты маленький, когда ты сидишь за этим огромным пультом, стоит взрослый человек, смеется, говорит: "Ну дай эту камеру, ну посмотри". Это все с детства. В уже зрелом возрасте, да, конечно, можно было просто позвонить и просто поболтать», - добавил журналист.

Напомним, что Калерия Венедиктовна скончалась 10 мая в возрасте 99 лет. Она была легендой отечественного телевидения, благодаря которой удалось увидеть кадры самых эпохальных событий прошлого века.

Карелия Кислова работала за кадром больше полувека. Ее глазами телезрители видели летние Олимпийские игры 1980 года, самый первый телемост между СССР и США, все парады и демонстрации. Сегодня проходит прощание с легендарным режиссером.