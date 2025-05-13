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Рябков назвал тему возможных переговоров с Киевом в Стамбуле

Речь идет о возможной встрече представителей России и Украины в Стамбуле в четверг, 15 мая.
Лиза Губина 2025-05-13 16:01:15
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Поиск путей для достижения надежного и устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине может стать одной из тем встречи представителей Москвы и Киева в Стамбуле 15 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия готова к серьезному разговору.

Высокопоставленный дипломат отметил важность обеспечения признания современных реалий, в частности, речь идет о вхождении новых территорий в состав нашей страны.

Одновременно с этим Рябков признал, что пока что рано делать прогнозы, так как вопрос заключается в готовности киевского режима к переговорам.

«У нас твердое впечатление, что с нынешним подходом слово, которое может характеризовать этих деятелей, это "недоговороспособность". Мы готовы вести переговоры серьезно и ответственно», - сказал замглавы МИД.

Напомним, имеется в виду инициатива президента России Владимира Путина по возобновлению прямых переговоров с Украиной. Он предложил киевскому режиму встречу в Стамбуле в четверг, 15 мая. Состав российской делегации будет назван позже.

#Россия #Украина #Турция #МИД РФ #Сергей Рябков #стамбул #мирное урегулирование на украине
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