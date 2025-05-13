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Путин: придурки во главе стран Запада пытаются вредить РФ в ущерб себе

По словам Владимира Путина, ведущие экономики мира оказываются в рецессии из-за стремления некоторых западных руководителей навредить России.
Ян Брацкий 2025-05-13 15:58:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин резко высказался о странах Запада, руководство которых действует во вред своим же экономикам с целью навредить России. 

«Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки... Ой, извините, пожалуйста», - сказал Путин на встрече с представителями российского бизнеса - руководителями «Деловой России» в Кремле.

Глава государства также выразил свое отношение к потенциальному возвращению иностранного бизнеса на российский рынок.

По мнению Путина, исходить в этом вопросе необходимо из выгоды. Если та или иная компания необходима - ее надо пускать.

Ранее президент поднял вопрос возвращения иностранных компаний в Россию на полях съезда Союза промышленников и предпринимателей. С его слов, приоритет будет отдаваться российскому бизнесу, который грамотно воспользовался уходом западных конкурентов и занял освободившиеся ниши.

#Россия #Экономика #в стране и мире #Путин #Кремль #Запад #санкции
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