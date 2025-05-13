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Bloomberg: ЕС после переговоров в Стамбуле решит вопрос о санкциях против РФ

Лидеры европейских государств хотят вновь призвать Трампа принять ограничительные меры, если «Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня.
Ирина Егорова 2025-05-13 05:07:16
© Фото: IMAGOMartin Müller, Global Look Press

Страны ЕС приняли решение дождаться переговоров России и Украины в Стамбуле, которые должны состояться 15 мая, после чего подталкивать США к введению новых санкций против РФ. Об этом сообщило 360.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Вопрос усиления давления на Москву будет зависеть от итогов встречи Москвы и Киева и от результатов, к которым удастся прийти сторонам.

«Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня в четверг, европейские лидеры призовут президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы», - говорится в публикации.

При этом президент США Дональд Трамп не дал ясного ответа на вопрос, готовы ли США по-прежнему ввести санкции против России, если договоренности не будут достигнуты.

Напомним, что с инициативой возвращения к прямым переговорам без предварительных условий выступил  российский лидер - он предложил провести переговоры в Стамбуле 15 мая. Его турецкий коллега поддержал идею и заявил, что готов предоставить площадку для этой встречи. Предложение Путина — это фактически возврат к формату и процессу Стамбульских договоренностей, который в 2022 году закончился безрезультатно.

По информации СМИ, Зеленский планирует прилететь в Стамбул на встречу с Путиным.

 

 

  

 

#Россия #Украина #евросоюз #санкции #переговоры #стамбул
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