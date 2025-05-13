МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

К тестированию по русскому языку не допустили 81% иностранных школьников

В основном отказы связаны с нарушениями в предоставлении документов.
Лиза Губина 2025-05-13 18:01:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Более 80% детей мигрантов не допустили к тестированию по русскому языку, необходимому для зачисления в школу, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Всего было подано 1 762 заявления.

«Основные причины отказов включают: предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах», - говорится в сообщении службы в Telegram.

Речь идет о 81% подававших заявку. В результате только 335 иностранных граждан получили возможность сдать тест. Процедуру проверки знания языка ввели 1 апреля текущего года.

Напомним, ранее для прохождения теста необходимо было набрать 30% правильных ответов, с критикой подобной системы выступил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. В результате Рособрнадзор изменил соответствующую практику.

#школа #мигранты #русский язык #рособрнадзор #тестирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 