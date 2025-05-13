К тестированию по русскому языку не допустили 81% иностранных школьников

Более 80% детей мигрантов не допустили к тестированию по русскому языку, необходимому для зачисления в школу, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Всего было подано 1 762 заявления.

«Основные причины отказов включают: предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах», - говорится в сообщении службы в Telegram.

Речь идет о 81% подававших заявку. В результате только 335 иностранных граждан получили возможность сдать тест. Процедуру проверки знания языка ввели 1 апреля текущего года.

Напомним, ранее для прохождения теста необходимо было набрать 30% правильных ответов, с критикой подобной системы выступил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. В результате Рособрнадзор изменил соответствующую практику.