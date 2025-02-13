Володин назвал фикцией идею баллов по русскому для детей мигрантов

Предложенная Рособрнадзором инициатива по введению минимального балла для детей мигрантов по тестированию знания русского языка является фикцией. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Это девальвация норм закона, который мы приняли. При десятибальной шкале 30% - это в лучшем случае двойка. Получается формализм, фикция», - возмутился он на пленарном заседании.

Володин подчеркнул, что принятый в декабре 2024 года закон подразумевает, что ребенок должен знать русский язык. Дети мигрантов не должны испытывать стресс в школе и создавать проблемы другим учащимся.

В связи с этим, председатель Госдумы поручил рабочей группе по анализу законодательства в сферах безопасности и миграционной политики, возглавляемой вице-спикером Ириной Яровой, решить этот вопрос.

Напомним, в декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о недопуске в учебные заведения детей мигрантов, которые не владеют русским языком.