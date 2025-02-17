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Рособрнадзор изменит правила тестирования детей мигрантов

Ранее в Госдуме раскритиковали проект приказа о тестировании детей мигрантов на знание русского языка при поступлении в школы.
Сергей Лебедев 2025-02-17 18:32:41
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Рособрнадзор изменит проект приказа о тестировании детей мигрантов на знание русского языка при поступлении в школы. Об этом сегодня заявила заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая. По ее словам, в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки приняли все замечания депутатов.

«Внесены изменения, и мы в настоящее время ожидаем новые проекты документов. Они будут обсуждаться профильным комитетом Государственной думы по просвещению», - цитирует ее слова ТАСС.

Напомним, ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин раскритиковал проект Рособрнадзора, согласно которому детям мигрантов при тестировании достаточно правильно ответить лишь на 30% вопросов, чтобы поступить в школы. Он назвал такой минимальный балл фикцией.

В декабре прошлого года российский президент Владимир Путин подписал указ о недопуске в учебные заведения детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Новый порядок зачисления школьников вступит в силу с 1 апреля.

#в стране и мире #Вячеслав Володин #госдума #закон #рособрнадзор #дети мигрантов
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