Рособрнадзор изменит правила тестирования детей мигрантов

Рособрнадзор изменит проект приказа о тестировании детей мигрантов на знание русского языка при поступлении в школы. Об этом сегодня заявила заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая. По ее словам, в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки приняли все замечания депутатов.

«Внесены изменения, и мы в настоящее время ожидаем новые проекты документов. Они будут обсуждаться профильным комитетом Государственной думы по просвещению», - цитирует ее слова ТАСС.

Напомним, ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин раскритиковал проект Рособрнадзора, согласно которому детям мигрантов при тестировании достаточно правильно ответить лишь на 30% вопросов, чтобы поступить в школы. Он назвал такой минимальный балл фикцией.

В декабре прошлого года российский президент Владимир Путин подписал указ о недопуске в учебные заведения детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Новый порядок зачисления школьников вступит в силу с 1 апреля.