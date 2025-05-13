Киевские власти вылавливают людей на улице как собак, проводя принудительную мобилизацию в ВСУ. Об этом сегодня заявил российский президент Владимир Путин.

«30 тысяч они сейчас вылавливают человек», - отметил глава государства.

При этом в ВС РФ российские граждане идут служить добровольно. Контракт подписывают около 50-60 тысяч человек в месяц.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко заявил, что от мобилизации за границу незаконно сбежали около 300-400 тысяч человек. По его словам, этому в большой степени способствовала коррупция.

До этого украинский военнопленный рассказал о жестоком отношении командиров ВСУ к своим подчиненным. Солдат отправляют на передовую без подготовки и без шанса на выживание.