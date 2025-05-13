Захарова сочла показательным молчание Берлина по поводу видео с Мерцем

Очень показательно молчание немецких властей относительно истории с поездкой канцлера ФРГ Фридриха Шольца на поезде в Киев. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Показательней всего в этой ситуации, конечно, молчание Берлина, который решил, видимо, не рисковать и просто сидеть в танке или в бункере, как они любят», - сказала она в эфире телеканала «Соловьев Live».

Напомним, на днях огромное внимание к себе привлекло видео, на котором запечатлено, как французский президент Эммануэль Макрон прячет некий белый предмет, а немецкий лидер Фридрих Мерц - что-то похожее на ложечку.

Позже в Елисейском дворце заявили, что «враги Франции» пытаются представить платок как сверток с запрещенными веществами. При этом представители канцлера ФРГ никак не комментировали нашумевшее видео.