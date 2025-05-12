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Елисейский дворец: враги Франции выдают салфетку Макрона за наркотики

Официальный аккаунт администрации президента опубликовал фото салфетки на столе перед Макроном.
Владимир Рубанов 2025-05-12 09:06:03
© Фото: Х/Elysee

Елисейский дворец прокомментировал обсуждение в социальных сетях вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Во время поездки в Киев они пытались скрыть что-то от журналистов. В сообщении говорится, что «враги Франции» пытаются представить носовой платок как сверток с запрещенными веществами.

Агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, в котором европейские лидеры ехали в Киев для участия во встрече так называемой «коалиции желающих».

На кадрах видно, как перед президентом Франции Эммануэлем Макроном лежит белый предмет, похожий на сверток или комок бумаги, а перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем - что-то похожее на ложку или палочку.

Когда журналисты направили камеры в их сторону, лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могут быть наркотики и ложка для их употребления.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что даже обычная бумажная салфетка может быть представлена как наркотик», - говорится в сообщении Елисейского дворца.

В сообщении указывается, что такие «фейковые новости» распространяют «враги Франции, как внешние, так и внутренние».

Аккаунт администрации президента Франции опубликовал фото салфетки на столе перед Макроном. На снимке написано: «Это салфетка. Она нужна, чтобы в нее сморкаться».

Ранее неловкую ситуации в поезде прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

#Франция #поезд #Украина #Париж #Эмманюэль Макрон #Фридрих Мерц #елисейский дворец #сверток #кир стармер
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