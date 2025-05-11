Макрон спрятал от камер белый предмет со стола во время поездки в Киев

Президент Франции Эмманюэль Макрон спрятал от камер подозрительный белый предмет со стола купе во время поездки в Киев. Вместе с ним в этот момент находились канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как пишет 360, французский политик с неловкой улыбкой убрал со стола что-то, когда в купе зашли журналисты. Он спрятал неизвестный предмет в карман. Что это было, выяснить не удалось, однако есть версии, что это скомканная бумажка, салфетка или пакетик с неизвестным белым веществом.

Несколько нервно, судя по видео, вел себя и другой политик - Фридрих Мерц. Увидев журналистов, он убрал подальше ложку. Произошедшее прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули», - прокомментировала она в своем телеграм-канале.

Поезд, в котором находились европейские политики, направлялся в Киев. Все трое ехали на внеплановый саммит лидеров стран «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского.