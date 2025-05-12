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Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Делегаты съезда приняли решение о роспуске организационной структуры РПК и прекращении вооруженной борьбы.
Владимир Рубанов 2025-05-12 09:29:39
© Фото: Mehmet Masum Suer, Keystone Press Agency, Global Look Press

Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о своем самороспуске. Об этом сообщил курдский телеканал Rudaw. Решение было принято на 12-м съезде партии, который прошел с 5 по 7 мая. Эта организация считается в Турции террористической и запрещена в этой стране.

Телеканал цитирует итоговый документ съезда. В нем говорится, что делегаты приняли решение о роспуске организационной структуры РПК и прекращении вооруженной борьбы. Это означает, что деятельность структуры завершена.

Рабочая партия Курдистана - курдская военно-политическая организация, которая выступала за национальные права курдов в Турции и создание курдской национально-территориальной автономии. Она была создана в 1978 году как левая социалистическая партия.

В 1984 году РПК начала вооруженную борьбу против турецких властей. Ее основатель и лидер Абдулла Оджалан в конце 1990-х был задержан турецким спецназом в Кении. В 1999-м лидера РПК приговорили к смертной казни. Потом ее заменили на пожизненный срок.

В феврале Оджалан из тюрьмы обратился к соратникам с письмом, в котором призвал их сложить оружие и распустить РПК. Основатель партии отбывает заключение на острове Ралы в Мраморном море.

В последние годы власти Турции связывали с РПК ряд терактов в стране. Арестованного в марте мэра Стамбула Экрема Имамоглу обвиняют среди прочего в связях с Рабочей партией Курдистана.

#курды #Турция #рпк #теракты #Роспуск #Рабочая партия Курдистана #Абдулла Оджалан
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