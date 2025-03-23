Мэр Стамбула получил почти 15 млн голосов на праймериз оппозиции

Республиканская народная партия Турции утвердила по результатам праймериз арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты на выборах 2028 года.

За Имамоглу отдали голоса более 14,8 млн участников праймериз, заявил лидер партии Озгюр Озел на митинге в Стамбуле. Он призвал действующего главу государства провести досрочные президентские выборы и сразиться с Имамоглу.

Оппоненты Реджепа Тайипа Эрдогана установили более 5,6 тыс. урн для голосования в 81 провинции Турции. Голосовать могли и члены полуторамиллионной РНП, и беспартийные граждане. При этом мэр Стамбула был единственным кандидатом на праймериз.

Имамоглу - главный оппозиционный кандидат от СНР, считается основным противником Эрдогана. Действующий президент имеет право выдвигаться на третий срок, если парламент примет решение о досрочных выборах.

Мэра Стамбула задержали 19 марта по обвинению в коррупции и связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Всего в рамках расследования подозревают более 100 человек.

Имамоглу отвергает обвинения и заявляет о своей невиновности. МВД временно отстранило его от должности. В Турции проходят массовые акции протеста.