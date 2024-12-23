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Минобороны получило новые Су-57 и Су-34 в рамках гособоронзаказа

В войска переданы очередные самолеты оперативно-тактической авиации.
Владимир Рубанов 2024-12-23 09:36:00
© Фото: Ростех © Видео: Ростех

Объединенная авиастроительная корпорация в рамках выполнения гособоронзаказа передала Минобороны России новые самолеты Су-57 и Су-34. Об этом сообщили в Ростехе.

Истребитель Су-57 - самая совершенная машина в линейке оперативно-тактических самолетов. Это единственный в мире авиационный комплекс пятого поколения, который прошел проверку в условиях реальных боевых действий.

Этот истребитель способен поражать большое количество целей благодаря широкому набору высокоточных средств поражения. Малая заметность позволяет ему уничтожать противника в условиях противодействия современных систем ПВО.

Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он может поражать воздушные, наземные и морские цели и применяется круглосуточно, в сложных метеоусловиях и помеховой обстановке.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 высоко ценится за тактико-технические и боевые характеристики.

Истребитель-бомбардировщик поражает наземные и воздушные цели, объекты инфраструктуры, прикрытые средствами ПВО, на любом театре военных действий. Он может применяться для воздушной разведки, использует неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения.

#авиация #армия #ВКС РФ #су-34 #истребители #су-57 #оак #гособоронзаказ
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