Минобороны России получило новую партию истребителей Су-34

ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 - их передала Объединенная авиастроительная корпорация. Об этом сообщает Ростех.

Отмечено, что самолеты прошли необходимые испытания и отправились на аэродромы базирования.

«Боевой "селезень" — лучший самолет в своем классе. Сегодня он решает важнейшие задачи в зоне СВО и демонстрирует высокую эффективность, отличные маневренные и боевые качества», - сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

В сообщении говорится, что все авиазаводы Ростеха, исполняющие гособоронзаказ, не снижают темпов производства. Идет постоянное совершенствование производственных процессов, которые обеспечивают ускорение темпов выпуска техники.

В ОАК отметили широкий спектр боевых возможностей Су-34, высокую точность бомбометания и дальность поражения наземных и надводных целей. Самолет может работать и днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. Су-34 предназначен также для выполнения задач по разведке и подавлению противовоздушной обороны неприятеля.

Эти самолеты регулярно наносят удары фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции. Так, ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил бронетехнику украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.