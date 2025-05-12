МИД анонсировал ответ Польше на закрытие генконсульства РФ в Кракове

Москва даст ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове после проведения межведомственных процедур. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По мнению дипломата, польская сторона сознательно разрушает отношения с Россией в ущерб, в том числе, собственным гражданам.

«Ответ асимметричный на эти разрушающие двусторонние отношения шаги Варшавы, которые пропитаны русофобией и просто какой-то безумной ненавистью <...> не останутся без ответа <...> польская сторона будет уведомлена», - сказала Захарова в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно о решении польских властей закрыть генконсульство Российской Федерации в Кракове.

Глава МИД страны Радослав Сикорский объяснил такое решение наличием доказательств того, что якобы российская сторона «совершила преступный акт диверсии против торгового центра на улице Марывильской».

На агрессивные шаги Варшавы отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал закрытие российского генконсульства в Кракове и обвинение нашей страны в поджоге ТЦ свидетельством абсолютно русофобской политики Польши. Обвинения Москвы Песков счел беспочвенными и безосновательными.