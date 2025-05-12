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Польша приняла решение о закрытии генконсульства РФ в Кракове

Глава польского МИД объяснил это тем, что у Польши есть доказательства, что якобы российская сторона «совершила преступный акт диверсии против торгового центра на улице Марывильской».
Виктория Бокий 2025-05-12 10:11:09
© Фото: Cezary Kowalski, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Польша приняла решение о закрытии генконсульства РФ в Кракове. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский.

Польский министр иностранных дел объяснил такое решение наличием доказательств того, что якобы российская сторона «совершила преступный акт диверсии против торгового центра на улице Марывильской».

На ситуацию с закрытием генконсульства России в польском Кракове уже отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Варшава сознательно рушит отношения с Москвой, действуя против интересов граждан.

«Адекватный ответ на эти неадекватные шаги вскоре последует», - приводит слова дипломата РИА Новости. 

Также российский посол в Варшаве Сергей Андреев поделился с информагентством тем, что власти Польши не сообщили России о закрытии диппредставительства в Кракове. 

Ранее, в ноябре прошлого года, польские власти закрыли консульство России в Познани.

#Россия #Польша #Дипломаты #генконсульство #краков
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