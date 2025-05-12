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Песков назвал звеньями общей цепи решение Польши по генконсульству РФ

Ранее сегодня глава МИД Польши заявил о решении закрыть российское генконсульство в Кракове, трех наших дипломатов признали персонами нон грата.
Лиза Губина 2025-05-12 16:30:01
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Закрытие российского генконсульства в Кракове и обвинение нашей страны в поджоге торгового центра в Варшаве свидетельствуют об абсолютно недружественной и русофобской политике Польши, эти обвинения беспочвенны и безосновательны, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что решение сократить российское диппредставительство в стране является звеном общей цепи в российско-польских отношениях.

«Это опять же составные звенья общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам», - сказал представитель Кремля журналистам.

О решении закрыть генконсульство России в Кракове стало известно сегодня, 12 мая. В польском МИД объяснили такое решение наличием доказательств того, что якобы российская сторона «совершила преступный акт диверсии против торгового центра на улице Марывильской».

Следующим этапом Варшава признала трех российских дипломатов персонами нон грата. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала «адекватный ответ на эти неадекватные шаги».

#Польша #Дмитрий Песков #Генконсульство РФ #пресс-секретарь #краков
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