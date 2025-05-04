МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп допустил введение вторичных санкций против партнеров РФ

С его слов, США хотят спасти много жизней и также сохранить большое количество денег, которые сейчас выделяются на Украину.
Дарья Ситникова 2025-05-04 22:12:21
© Фото: Hu Yousong XinHua Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допустил в будущем подписание законопроекта сенатора Линдси Грэма*, внесенного в список террористов и экстремистов в РФ, о введении дополнительных санкций против России.

В интервью телеканалу NBC News американскому лидеру задали вопрос о возможном поддержании и подписании законопроекта Грэма* о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, которые закупают российские энергоресурсы.

«Это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки» , - заявил глава Белого дома.

Помимо этого, он добавил, что Соединенные Штаты хотят спасти много жизней и также сохранить «много денег», которые на данный момент тратят на конфликт в Украине.

Кроме этого, была информация о том, что окружение Трампа способно предлагать ему различные варианты давления на Россию. Отмечается, что речь, возможно, идет о введении дополнительных санкций на экспорт энергоносителей и доходы от продажи нефти. Пока что американский лидер не принял решение.

*Линдси Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Россия #Украина #сша #Трамп #санкции #законопроект
