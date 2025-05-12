Трех российских дипломатов в Кракове признали персонами нон грата

Троих российских дипломатов из генконсульства в Кракове признали персонами нон грата. Об этом сообщила вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс.

«Дипломатические сотрудники генконсульства признаны лицами, чье пребывание в нашей стране нежелательно», - сказала Мосциская-Дендыс.

Уточняется, что в диппредставительстве в Кракове работают три сотрудника с дипломатическим статусом. После того как их признали персонами нон грата, они вынуждены покинуть страну.

Вице-министр иностранных дел Польши также заявила, что дипмиссия России в Кракове должна завершить свою работу не ранее чем через 30 дней.

Напомним, что сегодня глава польского МИД Радослав Сикорский принял решение о закрытии генконсульства России в Кракове. Свое решение он объяснил тем, что якобы есть доказательства, что российская сторона участвовала в диверсии против торгового центра на улице Марывильской в Варшаве.

В разговоре со «Звездой» депутат Алексей Чепа объяснил, что действия Польши против России не способствуют отношениям двух стран. По его мнению, все шаги польских властей сделаны в укор России, так как наша страна предлагает мирное решение конфликта на Украине.