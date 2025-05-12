МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трех российских дипломатов в Кракове признали персонами нон грата

Генконсульство России в Кракове завершит свою работу не ранее чем через 30 дней.
Виктория Бокий 2025-05-12 13:01:05
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Троих российских дипломатов из генконсульства в Кракове признали персонами нон грата. Об этом сообщила вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс.

«Дипломатические сотрудники генконсульства признаны лицами, чье пребывание в нашей стране нежелательно», - сказала Мосциская-Дендыс.

Уточняется, что в диппредставительстве в Кракове работают три сотрудника с дипломатическим статусом. После того как их признали персонами нон грата, они вынуждены покинуть страну.

Вице-министр иностранных дел Польши также заявила, что дипмиссия России в Кракове должна завершить свою работу не ранее чем через 30 дней.

Напомним, что сегодня глава польского МИД Радослав Сикорский принял решение о закрытии генконсульства России в Кракове. Свое решение он объяснил тем, что якобы есть доказательства, что российская сторона участвовала в диверсии против торгового центра на улице Марывильской в Варшаве.

В разговоре со «Звездой» депутат Алексей Чепа объяснил, что действия Польши против России не способствуют отношениям двух стран. По его мнению, все шаги польских властей сделаны в укор России, так как наша страна предлагает мирное решение конфликта на Украине.

#Польша #Генконсульство РФ #краков #нон грата #российские дипломаты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 