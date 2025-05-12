Депутат Чепа: шаги Польши против дипмиссии РФ сделаны в укор Москве

Закрытие генконсульства России в польском Кракове не способствует развитию отношений между РФ и Польшей. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его мнению, такое действие будет давить на народ, и все эти шаги, что делают польские власти, совершаются в укор тому, что Россия предлагает мирное решение вопроса на Украине.

«Это будет действовать на народ, и все эти шаги, очевидно, делаются в укор тому, что мы предлагаем мирное решение вопроса на Украине», - отметил Чепа.

Собеседник телеканала напомнил, что против России европейские государства пытаются вводить санкции, чтобы противостоять мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Польша закрыла диппредставительство России в Кракове. Глава польского МИД Радослав Сикорский объяснил такой шаг тем, что есть доказательства, что якобы российская сторона совершила диверсию против торгового центра на улице Марывильской.