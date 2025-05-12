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Эксперт: в Турции роспуск РПК рассматривается как спасение от развала

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может считать прекращение деятельности военно-политической организации своей заслугой, считает Камран Гасанов.
Владимир Рубанов 2025-05-12 11:57:27
© Фото: Турки Michael Kuenne, Keystone Press Agency, Global Look Press

Роспуск Рабочей партии Курдистана стал результатом длинного процесса, в котором участвовали власти Турции, рассказал «Звезде» доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.

По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может считать прекращение деятельности военно-политической организации своей заслугой. Власти проводили встречи с представителями курдов и смогли показать, что они справляются с РПК.

«После того как власть поменялась в Сирии, курды еще больше потеряли шансы на какую-то автономию и независимость. Отряды народной самообороны в Сирии тесно связаны с турецкой РПК. Сыграл свою роль силовой момент - то, что турецкая армия оказалась сильнее. А также понимание того, что существовать в формате терактов непопулярно и бессмысленно и лучше перевести борьбу в политическое русло», - рассказал эксперт.

У политиков из лагеря РПК есть возможность прийти во власть через политические партии, которые могут участвовать в парламентских выборах в Турции, сказал Гасанов. Они могут создавать коалиции - как, например, с мэром Стамбула Экремом Имамоглу, и это будет более эффективным путем для достижения целей, чем продолжение вооруженной борьбы.

В Турции роспуск Рабочей партии Курдистана воспринимается как спасение страны от развала, подчеркнул эксперт. Долгое время курдский сепаратизм был очень опасным явлением, которое в кризисные периоды угрожало территориальной целостности страны.

«А Турцию, как мы видим, шатает - кризис лиры, экономические проблемы, землетрясения. Поэтому это историческое решение. Для власти это облегчение, даже если это было сделано под ее давлением», - сказал эксперт.

Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила о своем самороспуске, сообщалось ранее. Это решение было принято на съезде РПК. В феврале отбывающий пожизненное заключение основатель РПК Абдулла Оджалан призвал соратников сложить оружие и распустить партию.

#сирия #курды #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #сепаратизм #наш эксклюзив #Роспуск #Экрем Имамоглу #Рабочая партия Курдистана
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