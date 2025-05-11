Полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел за «празднование Дня Победы», сообщает агентство LETA. Уточняется, что это количество может быть больше после анализа записей в интернете. Большая часть протоколов была составлена в Риге.

«В связи с 9 мая в Латвии государственная полиция возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек», - говорится в сообщении агентства.

Большинство дел было возбуждено за использование в общественных местах георгиевских лент и за воспроизведение советских военных песен. Одному человеку выписали штраф за возложение цветов на месте снесенного памятника Освободителям Риги в Парке Победы.

Прибалтийские страны в дни празднования Дня Победы закрыли небо для самолетов словацкого премьер-министра и сербского президента, которые направлялись в Москву. Несмотря на все сложности, Роберт Фицо и Александр Вучич прилетели в столицу. Запрет на песни военных лет и советскую символику в канун 9 Мая действовал и в Германии.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Европу нервирует празднование Дня Победы в Москве, в частности из-за большой международной консолидации и гордости за победу над фашизмом.