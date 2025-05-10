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Песков: 9 Мая нервирует страны Европы

Официальный представитель Кремля заявил, что европейцев нервирует то, что в Москве в этот день собрались те, кто не разделяет идеологию Запада.
Глеб Владовский 2025-05-10 13:12:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Празднование Дня Победы в Москве нервирует представителей стран Европы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая. Европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы, вокруг гордости за ту победу над фашизмом», - заявил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, приглашенные в Россию на это событие гости разделяют ту идеологию освобождения мира от фашизма. А это не дает покоя европейцам.

Напомним, 9 мая в Москве на Красной Площади прошел Парад Победы с участием не только российских военнослужащих, но и зарубежных парадных расчетов.

#Россия #9 мая #день победы #Европа #Дмитрий Песков
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