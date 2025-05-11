Москвичам порекомендовали не выезжать в понедельник на летней резине

Москвичам порекомендовали в понедельник утром передвигаться на личном транспорте только при наличии зимней резины. С предупреждением сегодня выступил столичный департамент транспорта. По его данным, в городе ожидаются заморозки.

«Завтра с утра рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт», - говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали завтра быть особенно внимательными и осторожными на дороге.

Напомним, уже в середине следующей недели в Москве ожидается потепление. По прогнозам синоптиков, со среды столбики термометров уже не будут опускаться ниже нуля градусов.

Дневная температура воздуха в некоторые дни достигнет +19 градусов. Затем возможна новая волна похолодания.