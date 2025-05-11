МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвичам порекомендовали не выезжать в понедельник на летней резине

По прогнозам синоптиков, в столице ожидаются заморозки.
Сергей Лебедев 2025-05-11 22:51:16
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Москвичам порекомендовали в понедельник утром передвигаться на личном транспорте только при наличии зимней резины. С предупреждением сегодня выступил столичный департамент транспорта. По его данным, в городе ожидаются заморозки.

«Завтра с утра рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт», - говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали завтра быть особенно внимательными и осторожными на дороге.

Напомним, уже в середине следующей недели в Москве ожидается потепление. По прогнозам синоптиков, со среды столбики термометров уже не будут опускаться ниже нуля градусов.

Дневная температура воздуха в некоторые дни достигнет +19 градусов. Затем возможна новая волна похолодания.

#Москва #в стране и мире #столица #транспорт #Погода #автомобилисты #Гололед #дорога #Заморозки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 