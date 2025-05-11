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Синоптик сообщил о потеплении на следующей неделе в Москве

По словам эксперта, после потепления ожидается новая волна похолодания.
Глеб Владовский 2025-05-11 12:51:14
© Фото: Dai Tianfang XinHua Globallookpress

С 12 мая в Москве ожидается постепенное потепление. Об этом рассказал «Звезде» синоптик Александр Шувалов.

По данным собеседника телеканала, в четверг, 15 мая ожидается потепление до +15, а в пятницу - до +17 градусов.

«Но это повышение температуры будет не очень продолжительным. Потом будет следующая волна похолодания», - предупредил эксперт.

Комментируя информацию о возможном выпадении снега, Шувалов заявил, что выпадение этих осадков, как и заморозков, не ожидается.

«Со снегом мы закончили, эта информация для нагнетания страха», - добавил Шувалов.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что с середины следующей недели ожидается потепление до +19 градусов.

#Москва #Погода #потепление #синоптик
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