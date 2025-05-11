Синоптик сообщил о потеплении на следующей неделе в Москве

С 12 мая в Москве ожидается постепенное потепление. Об этом рассказал «Звезде» синоптик Александр Шувалов.

По данным собеседника телеканала, в четверг, 15 мая ожидается потепление до +15, а в пятницу - до +17 градусов.

«Но это повышение температуры будет не очень продолжительным. Потом будет следующая волна похолодания», - предупредил эксперт.

Комментируя информацию о возможном выпадении снега, Шувалов заявил, что выпадение этих осадков, как и заморозков, не ожидается.

«Со снегом мы закончили, эта информация для нагнетания страха», - добавил Шувалов.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что с середины следующей недели ожидается потепление до +19 градусов.