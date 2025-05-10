В Москве ожидается потепление до +19 градусов

В Москве с середины следующей недели начнется потепление. После среды температура воздуха временами будет достигать +19 градусов. Об этом RT рассказал синоптик Александр Ильин.

«Со среды до конца недели +14...+19 °C, ночью +6...+8 °C. Без осадков дело не обойдется», - отметил специалист.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал «Звезде», что прохладная погода в европейской части России продержится до конца текущей недели. По его словам, отрицательная аномалия температуры воздуха будет наблюдаться вплоть даже до 13 мая.

Отмечается, что в большей части европейской территории России столбики термометра не поднимаются днем выше +14 градусов.