Reuters: США и Китай договорились о сокращении торгового дефицита

США и Китай в ходе двухдневных переговоров в Женеве достигли соглашения о значительном сокращении торгового дефицита. Об этом сегодня сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей американской делегации.

«Торговый представитель США Джеймисон Грир... охарактеризовал итоги переговоров как "соглашение, достигнутое с нашими китайскими партнерами", которое поможет сократить дефицит торгового баланса США в размере 1,2 триллиона долларов», - сказано в статье.

В свою очередь американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что подробности о переговорах объявят уже завтра. По его словам, лидер США Дональд Трамп полностью осведомлен об их результатах.

Напомним, торговое противостояние между двумя странами длится с начала апреля этого года. Соединенные Штаты ввели пошлины на китайские товары в размере 145%. КНР ответила 125-процентными тарифами на американский импорт.

Переговоры в Женеве стали первыми после начала «торговой войны». Ранее Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи удалось достичь «отличного прогресса».