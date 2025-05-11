МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: США и Китай договорились о сокращении торгового дефицита

В Женеве завершились переговоры между представителями двух стран.
Сергей Лебедев 2025-05-11 21:14:14
© Фото: Cfoto Keystone Press Agency Globallookpress

США и Китай в ходе двухдневных переговоров в Женеве достигли соглашения о значительном сокращении торгового дефицита. Об этом сегодня сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей американской делегации.

«Торговый представитель США Джеймисон Грир... охарактеризовал итоги переговоров как "соглашение, достигнутое с нашими китайскими партнерами", которое поможет сократить дефицит торгового баланса США в размере 1,2 триллиона долларов», - сказано в статье.

В свою очередь американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что подробности о переговорах объявят уже завтра. По его словам, лидер США Дональд Трамп полностью осведомлен об их результатах.

Напомним, торговое противостояние между двумя странами длится с начала апреля этого года. Соединенные Штаты ввели пошлины на китайские товары в размере 145%. КНР ответила 125-процентными тарифами на американский импорт.

Переговоры в Женеве стали первыми после начала «торговой войны». Ранее Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи удалось достичь «отличного прогресса».

#Китай #в стране и мире #сша #переговоры #Соглашение #торговля #Женева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 