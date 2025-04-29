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WSJ: пошлины Трампа стали подарком для КНР

Введенные пошлины против 185 стран пошатнули мировую уверенность в надежности США.
Виктория Бокий 2025-04-29 03:46:09
© Фото: ТРК «Звезда»

Таможенные пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел почти против всего мира, стали «подарком» для председателя КНР Си Цзиньпина, поскольку из-за них мировая уверенность в надежности США пошатнулась. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«США напрасно уступают глобальное экономическое лидерство. Китай уже пользуется этим, привлекая союзников США как более благонадежный гигантский рынок», - говорится в материале издания.

В газете предполагается, что мировой «тарифный шок», вызванный Трампом, может погубить его второй президентский срок. Как говорится в материале, американцы выбрали Дональда Трампа отчасти потому, что с теплотой вспоминали его экономику во время первого президентского срока.

Напомним, что 2 апреля 2025 года глава Белого дома ввел «взаимные» таможенные пошлины против 185 стран. Первыми, кто тут же ответил американцам тем же, был Китай. В Госсовете КНР заявили, что американские тарифы не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным примером одностороннего запугивания. После этого КНР ввела ответные тарифы на товары из США.

#сша #Дональд Трамп #кнр #Си Цзиньпин #таможенные пошлины
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