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Трамп заявил о достижении «отличного прогресса» на переговорах с Китаем

Трамп назвал дружелюбной и конструктивной обстановку прошедших с Китаем переговоров.
Марина Крижановская 2025-05-11 03:34:29
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что в контактах с Китаем наметились позитивные шаги.

В своей социальной сети он написал о прошедшей в Швейцарии встрече с китайскими представителями.

«Очень хорошая встреча сегодня с Китаем в Швейцарии. Многое обсудили, во многом согласились. Полная перезагрузка в дружелюбной и конструктивной манере», - сообщил Трамп в Truth Social.

Напомним, 2 апреля глава американского государствва ввел огромные торговые пошлины на товары из Китая. что привело к обострению торговых отношений этих стран. В настоящее время пошлины на товары из Китая в США находятся на уровне 145%, а на ввозимые в Китай американские вещи - 125%. Первого мая Пекин предложил Вашингтону обсудить эти импортные величины.

#Китай #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #переговоры #торговые войны #импортные пошлины
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