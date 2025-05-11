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В Турции не подтвердили сообщения о планах Зеленского приехать 15 мая

Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении приехать на переговоры по Украине в Стамбул.
Анастасия Бобылева 2025-05-11 21:00:05
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress

Администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что не располагает информацией о планах Владимира Зеленского приехать в Стамбул. Сам же глава киевского режима ранее заявил, что будет ждать президента РФ Владимира Путина в Турции.

«У нас нет такой информации», - передает сообщение администрации Эрдогана РИА Новости.

Путин 11 мая выступил с предложением возобновить переговоры с Украиной без предварительных условий. Позже он обсудил эту инициативу с Эрдоганом, который заверил его, что готов предоставить площадку для встречи.

Американский президент Дональд Трамп позитивно оценил предложение Путина. Он выразил надежду на то, что конфликт скоро кончится и сотни тысяч жизней таким образом будут спасены.

#в стране и мире #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #Владимир Зеленский #переговоры
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